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Kültür-Sanat

Yanlışlıkla ödül aldı!

Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Fransa Müzik Ödülleri'nde 'yılın en iyi uluslararası şarkısı' kategorisinde 'yanlışlıkla' ödül aldı.

19 Ocak 2009 02:00

Amerikalı pop şarkıcısı Katy Perry, Fransa Müzik Ödülleri'nde 'yılın en iyi uluslararası şarkısı' kategorisinde 'yanlışlıkla' ödül aldı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Fransa'nın Cannes kentindeki Rivera tatil beldesinde gerçekleşen Fransa Müzik Ödülleri, ilginç bir olaya tanık oldu.Ödüller açıklandığı sırada bir yanlışlık oldu ve Amerikalı pop şarkıcısı Katy Perry'nin ismi ve şarkısı "I Kissed a Girl" anons edilerek 'yılın en iyi uluslararası şarkısı' ödülüne layık bulunduğu açıklandı.

Ancak daha sonra yapılan açıklamada oylamada yanlışlık olduğu ve gerçek kazananın Rihanna'nın "Disturbia" şarkısı olduğu belirtildi.

Sahneye en iyi uluslararası şarkı dalında kazandığı ödülü almak için çıkmaya hazırlanan Perry, anonsun düzeltilmesi üzerine yerinde donakaldı.Ancak şarkıcı, "One of the Boys" la 'yılın en iyi albümü' ne layık bulunduğu için anons sorasında yapılan yanlışlık, şarkıcıyı sadece şaşırttı.

'Uluslararası en iyi şarkıcı' kategorisinde yarışan Britney Spears ödül kazanırken, The Pussycat Dolls, 'uluslararası en iyi grup' ödülünü kazandı

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