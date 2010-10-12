-YANLIŞLIKLA ARKADAŞINI VURDU İZMİR (A.A) - 12.10.2010 - İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi, ''silah bilgisi ve eğitimi'' dersinde sınıfa getirilen tabancayı öğretmenin masasından alıp yanlışlıkla tetiğe dokununca, sınıf arkadaşını başından vurup ağır yaraladı. Alınan bilgiye göre, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'nda ''silah bilgisi ve eğitimi'' dersi alan 2. sınıf öğrencileri, zil çalınca teneffüse çıktı. Sınıfta kalan M.Y. (23) adlı öğrenci, derse eğitim için getirilen ve içinde eğitim mermisi bulunması gereken tabancayı öğretmen masasından alıp teneffüse çıkmayan arkadaşı Fatih Çiftçi'ye (20) doğrulttu. Yanlışlıkla tetiğe dokunan M.Y'nin elindeki tabancadan çıkan gerçek mermi, Çiftçi'nin başına isabet etti. Mermi başına girip çıkan Çiftçi, kanlar içinde yere yığıldı. Görevlilerin haber vermesi üzerine okula gelen ambulans, Fatih Çiftçi'yi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan polis adayı Çiftçi'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bu arada, arkadaşını yanlışlıkla vuran ve sinir krizi geçiren M.Y. okulun revirine kaldırıldı. Okula gelen İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde görevli polislerin, kendine gelemeyen M.Y'nin ifadesini alamadığı bildirildi. Polislerin olayla ilgili bilgi verdiği nöbetçi Cumhuriyet savcısının, arkadaşını yanlışlıkla vuran M.Y'nin gözaltına alınmasını istemediği, ifadesi alındıktan sonra dosyanın kendisine ''ikmalen'' gönderilmesini söylediği belirtildi. Polis okullarında verilen ''silah bilgisi ve eğitimi'' dersinde öğrencilere tanıtmak amacıyla sınıfa tabanca getirildiği, tabancanın içinde eğitim mermisinin bulunduğu, M.Y'nin kullandığı tabancaya gerçek merminin kim tarafından konulduğunun araştırıldığı öğrenildi.