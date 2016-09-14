Yanlışlıkla '1'e bastı, Fethullah Gülen'in avukatı oldu

Kasım ayında görülmeye başlanacak 'FETÖ' ana davasında, Ankara Barosu CMK servisi tarafından Fethullah Gülen’in avukatı olarak görevlendirilen Alihan Uncu, “FETÖ örgütlenmesi bana ve çevreme zarar verdi” diyerek Ankara Barosu’na istifa dilekçesi verdi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Baro, istifayı kabul etmedi. Avukat Uncu, 10 Ağustos akşamı bir grup meslektaşıyla bir barda sohbet ediyordu. Konu, 15 Temmuz darbe girişimiydi. Bu esnada Uncu’nun telefonu çaldı. Arayan Ankara Barosu CMK servisi robot sistemiydi. Sistem sesli olarak “Avukat Alihan Uncu ileri tarihli görevlendirme. Ankara 4. Ağır CezaMahkemesi. Kabul ediyorsanız ‘1’e, etmiyorsanız ‘0’a basın” diye mesaj bıraktı. Baro’nun CMK servisinde yapılan görevlendirmeler bu şekilde olduğu için Avukat Uncu ‘1’ tuşuna basarak görevlendirmeyi kabul etti. Avukat Uncu, telefonu kapattıktan sonra Ankara Barosu CMK servisinden yazılı bir mesaj geldi. Mesajda, Uncu’nun 'FETÖ' ana davasında Gülen’in avukatı olarak görevlendirildiği yazıyordu.

"Beni mağdur etti"

Avukat Uncu’nun ilk tepkisi elindeki telefonu masaya fırlatmak oldu. Uncu, ertesi gün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne giderek, dosyayı inceledi. Örgütün eylemlerinden çok sayıda müvekkilin ve vatandaş olarak da kendisinin mağdur olduğunu tespit etti. Avukat Uncu, Ankara Barosu’na başvurarak, Gülen’in avukatlığı görevinden istifasının kabul edilmesini talep etti. Avukat Uncu başvuruda, “Tarafımca görülebilecek savunmalık görevleri arasında tarafımı da hedef almış olan ve tüm çevreme zarar vermiş bulunan bir örgütlenmenin lideri konumundaki bir şahsın savunulması bulunulmamaktadır. Tarafımca görevlendirmeye konu şahsın yönettiği örgüt tarafından zarara uğramış kimselerin vekilliği de yürütülmekte olup iş bu durum Avukatlık Kanunu 38/b maddesi ile düzenlenmiş ve görevi red zorunluluğu dahil edilmiştir” dedi. Baro ise istifayı kabul etmedi.

"Artık isim söyleniyor"

Hürriyet’e konuşan avukat Uncu, “Fetullah Gülen’in avukatlık görevini sürdürmeyeceğim. Baro’nun kararına itiraz edeceğim” dedi. Avukat Uncu, Ankara Barosu’nun ‘görevlendirme sistemini değiştirdiğini belirterek, “Artık Baro CMK Servisi görevlendirmelerde, sanık isimlerini söylüyor. Avukatlar ona göre görevi kabul edip etmeyeceğine karar veriyor. Mücadelemi sürdüreceğim” diye konuştu.