Yanlışa "asker künyeli" çözüm

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Emin Alıcı, yanlış ameliyattan dolayı üzüntülü olduklarını, bunun sorumlularının mutlaka cezalandırılacağını söyledi.

Olaydan sonra kayıtları incelediğini belirten Rektör Alıcı, "Her türlü tedbir alınmışken, böyle bir şeyin olması insanı çileden çıkarıyor. Her türlü tedbir alınmışken bir kişinin diğer sedyedeki hastayı çekip ameliyat odasına alması korkunç bir yanlış" dedi.



"Hasta çok önemli şey kaybetmedi"



Ameliyat olan hastanın çok şey kaybetmediğini ifade eden Rektör Alıcı şöyle devam etti:

"Şükür ki yanlışlıkla ameliyat olan hasta çok önemli şeyler kaybetmedi. Genç hasta olsaydı önemli şeyler kaybederdi. Rahim, yumurtalık kanseri 50-55 yaşındaki kadınlarda sık görülür. Bu yaşı geçmiş hanımlar kendi istekleriyle böyle ameliyat oluyorlar. Bir asistanın, uzman arkadaşımızın dikkatsiz davranışıyla böyle bir sürece girdik. Üst üste gelen yanlışlıklar. Ameliyata girecek hastaya diğer hastanın ismiyle hitap ediyor, hasta o heyecanla kendi ismi söylenmiş gibi cevap veriyor. Tansiyon ilacı kullanmadığı halde ilacını içip içmediği soruluyor ve içtiği cevabını veriyor. O kadar şey bir araya gelmiş. Ama böyle bir yanlışın olması affedilir türden değil. Arkadaşlarımız yanlışın cezasını mislisiyle ödeyecekler.”



"Künye takacağız"



Rektör Alıcı, hastanede ilave tedbirler aldıklarını, bundan sonra askerlerde olduğu gibi bütün hastaların boyunlarına ad soyadları, hastalıkları gibi bilgilerin yer alacağı künyelerin takılacağını söyledi.