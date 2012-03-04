Yanlış vites kazası

T24- Zonguldak'ta, park etmek isterken yanlış vitese taktığı otomobiliyle eski kömür yıkama havuzuna düşen kadın sürücüyü otopark görevlisi kurtardı.



AA muhabirinin haberine göre, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Zuhal Kunduracılar, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) eski kömür yıkama tesisi alanındaki otoparka 67 DA 306 plakalı otomobilini park etmek istedi. Zuhal K'nın park alanına yanaştığı sırada geri vites yerine birinci vitese taktığı aracı, TTK'nın yağmur suyu ile dolan eski kömür yıkama havuzuna devrildi.



Durumu fark eden otopark görevlisi Abdülkerim Kılıç, arkadaşlarıyla yaklaşık 10 metre derinliğinde olduğu bildirilen havuzun kenarına yanaşarak suya batmak üzere olan otomobilden Kunduracılar'ı kurtardı.



Kazadan yara almadan kurtulan Zuhal K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir süre sonra suya gömülen araç, çekiciyle kömür yıkama havuzundan çıkarıldı.



Vatandaşlar, kullanılmayan kömür yıkama havuzunun içinin su dolu olmasının tehlike yarattığını, yetkililerden gerekli önlemi almalarını istediklerini kaydetti.



Söz konusu kömür yıkama alanında yıkım çalışmaları süren bir binaya, 28 Ağustos 2011'de tuvalet ihtiyacını gidermek için giren Mesut Karaoğlu (24) içi su dolu kömür havuzuna düşerek boğulmuştu.