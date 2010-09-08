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Yaşam

Yanlış teşhis ölümle sonuçlandı

Bisikletten düşen çocuğa ağrıları psikolojik teşhisi konuldu ve evine göderildi. Küçük çocuk eve varmadan kan kaybından öldü.

08 Eylül 2010 03:00

T24- Diyarbakır'da 12 yaşındaki Rotinda Gökalp, bisikletten düştü. Bisikletin direksiyonu (gidon) karnına sert şekilde çarptı. Şiddetli karın ağrısıyla 4 hastane dolaştırılan küçük çocuk, üniversite hastanesinde gözlem altına alındı. Doktorlar, 4 saat gözlem altında tuttukları Rotinda'nın ağrılarının psikolojik olduğu ileri sürerek eve gönderdi. Rotinda, eve varmadan aşırı kan kaybından yolda öldü.


Aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet savcısı otopside kanamalı bağırsak zedelenmesi tespit etti. Diyarbakır Tabip Odası, doktorlar hakkında inceleme başlattı.


Üç gün önce meydana gelen olayda Rotinda Gökalp, bisikletle gezerken düştü. Bisiklet gidonunun karnına sert şekilde çarpması sonucu ağrıdan kıvranmaya başlayan çocuk, ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. İlk olarak gittikleri özel hastanede renkli ultrason olmadığı gerekçesiyle Rotinda başka bir özel hastaneye gönderildi. Burada acil serviste röntgen çekildikten sonra çocuk, ambulansla Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tetkiklerin ardından ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.


İddiaya göre doktorlar tahlilleri yaptıktan sonra yakınlarının ısrarı üzerine 3 saat gözlem altında tuttukları çocuğu, ağrılarının psikolojik olduğu teşhisiyle eve gönderdi.

Emekli öğretmen olan ve şu anda ticaretle uğraşan baba Turan Gökalp, eve giderken oğlunun aniden fenalaştığını, hastaneye getirene kadar yolda öldüğünü söyledi. Cumhuriyet savcısı üç gün önce meydana gelen şüpheli ölümle ilgili otopsi yaptı, Rotinda'nın bağırsaklarında kanama ve zedelenme tespit etti. Baba Turan Gökalp, oğlunun yanlış teşhis konulduğu için hayatını kaybettiğini ileri sürerek, hastaneler, doktorlar ve Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulundu.


3 çocuk babası Turan Gökalp, bayram öncesi oğlunun yasını tutarken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı Cihan Şahin tarafından soruşturma başlatıldı. Çocuğun kesin ölüm nedenini ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporu belirleyecek.


Bu arada ailenin şikayeti üzerine Diyarbakır Tabip Odası, hem Rotinda'nın ölümünü hem de Temmuz ayında 4 hastane dolaştıktan sonra yanlış teşhis sonucu öldüğü öne sürülen 7 yaşındaki Jiyan Çakan'ın ölümünü incelemeye aldı.

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