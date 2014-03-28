Yanlış tedavinin faturasını hasta ödeyecek

Sağlık Bakanlığı özel hastane yönetmeliğini değiştirdi. Artık hastalar kendilerine uygulanan yanlış tedavinin de ücretini ödeyecek. Sivil toplum kuruluşları "Hasta haklarına aykırı" derken, bakanlık yanlış tedavide yargıyı adres gösterdi.

Sağlık Bakanlığı, özel hastaneler yönetmeliğini değiştirdi. İdris Emen'in Radikal'de yer alan haberine göre, yeni düzenlemeyle daha önce yönetmelikte yer alan, ‘’Özel hastanede yatarak veya ayakta tedavi görmekte iken uygulanan tedaviye bağlı olarak komplikasyon gelişen hastalara gerekli tedavinin sağlanması veya müdahalenin yapılması için hastanenin imkânları tıbben yeterli değil ise hastanın ihtiyacı olan tıbbi hizmeti sunabilecek donanım ve yeterlilikteki kamu veya başka bir özel hastaneyle gereken koordinasyon sağlanarak hasta sevk edilir. Hastanın nakli ve sevk edildiği hastanedeki tedavisiyle ilgili zorunlu giderler sevk eden hastane tarafından karşılanır, hastadan talep edilemez. Hastadan ücret farkı da alınamaz’’ ibaresi tamamen kaldırıldı. Yani artık hasta kendisine uygulanan yanlış tedavinin de ücretini ödemek zorunda kalacak. Daha önce yanlış tedavi gördüğü için başka hastaneye sevk edilen hastaların tedavi giderleri, sevki gerçekleştiren hastane tarafından ödeniyordu.

‘Hastalar iki kez ücret ödemek zorunda kalacak'

Yanlış tedavi bedelinin hastadan alınmasının hasta haklarına aykırı olduğunu söyleyen Hasta Hakları Derneği Başkanı Orhan Demir, yeni düzenlemeyi şöyle eleştirdi:

“Bu düzenlemeyle hasta iki kez ücret ödemek durumunda kalacak. Hem zararı veren hastane hem de zararı gideren hastane hastadan ücret talep edecektir. Böyle bir düzenleme hasta haklarını ortadan kaldırmaktadır. Hastalar kendilerine zarar veren kurumlar aleyhine her zaman tazminat davası açabilirler. Ancak bu düzenleme hak arama bilincini kıran bir düzenlemedir.’’

‘Özel hastaneler kollanıyor’

Yeni düzenlemenin özel hastanelerin menfaati gözetilerek yapıldığını söyleyen İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Ümit Şen ise yanlış tedavi ücretinin hastalardan alınmasını şöyle eleştirdi:

‘’İstanbul Tabip Odası olarak bizim genel talebimiz bütün sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması yönündedir. Ancak bu tarz düzenlemelerle hastaların lehine olan haklar da hastalardan geri alınıyor. Dolayısıyla her türlü tedavinin faturası hastalara çıkartılıyor. Bu düzenleme yapılırken hasta haklarını savunan dernekler ile sağlık çalışanlarının bağlı olduğu sivil toplum kuruluşlarının fikri alınmadı. Yeni düzenlenen özel hastaneler yönetmeliği tamamen özel hastanelerin menfaati üzerine kurgulanmıştır. Yönetmelikteki 40/A maddesinin kaldırılması, ortada olmayan bir hizmet bedelinin hastalardan alınması anlamına geliyor.’’

Sağlık Bakanlığı: Yargı yolu açık

Tedavi sırasında ortaya çıkan komplikasyon yanlış tedaviden kaynaklandığı takdirde hastanın dava açabileceğini ve bu durumda tedavi ücretinin hastane tarafından karşılanacağını belirten Sağlık Bakanlığı ise düzenlemeyi şu açıklamayla savundu: ‘’İlgililerin kusurunun olmadığı durumlarda tıbbi müdahaleden kaynaklanan zararın tazmininden de sorumlu tutulmamaları gerekmektedir. Kusurlu bir tıbbi müdahale olmaksızın tıp merkezlerini, hastaların sevk edildiği hastanelerde yapılan teşhis ve tedavi masraflarından sorumlu tutmak hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Kaldı ki müdahalenin kusurlu olup olmadığı, zararın bu müdahaleden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ve tıp merkezlerinin bu zararın tazmininden sorumlu tutulup tutulmayacağı açılacak bir tazminat davasının konusudur. Bu durumda, tıp merkezinde yapılan bir müdahaleye bağlı olarak gelişen komplikasyonlar veya yoğun bakım hizmetine ihtiyaç olan durumlarda hastanın sevk edildiği, tedavisinin yapıldığı hastanedeki teşhis ve tedavi ile ilgili ücretlerin tıp merkezi tarafından karşılanacağı ve bu ücretin hastadan talep edilemeyeceği yolundaki düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir.”