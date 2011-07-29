-YANLIŞ TALİMAT SKANDALI VARŞOVA (A.A) - 29.07.2011 - Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynksi ile 95 üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği, 2010'daki uçak kazasına ilişkin olarak Polonyalı yetkililerce hazırlanan resmi rapor açıklandı. Rusya'nın kazaya pilot hatasının neden olduğuna ilişkin Polonyalı yetkilileri suçlayan resmi raporunun ardından, Polonya'nın açıkladığı ve uzun bir süreden beri beklenen resmi kaza raporunda, "Rus hava kontrol görevlilerinin pilotlara yanlış iniş talimatlar verdiği" belirtildi. Polonya'nın raporunda, uçağın düştüğü Rusya'nın Smolensk Havaalanı'ndaki iniş pistinin aydınlatmasının yetersiz oluşunun da kazanın meydana gelmesinde bir etmen olduğuna değinildi. Raporda, Polonyalı yetkililerin de pilotlara Tupolev 154 tipi uçağı uçurmak için yeterli eğitimin verilmemiş olması dahil kazanın meydana gelmesinde bir dizi hatasının bulunduğu kaydedildi.