Yanlış piste inen pilot emekliliğini istedi

Tiflis Havalimanı yerine yanlışlıkla askeri üsse ait alana inen Kaptan Pilot Mehmet Kesik emekliliğini istedi.



Olay sonrasında Türk Hava Yolları’na (THY) Uçuş İşletme Başkanlığı’na bilgi veren Kesik’in çok üzgün olduğu, görüşme ardından bu kararı aldığı belirtildi.



Dün meydana gelen olayda TK1382 sefer sayılı uçakla yaklaşma için alçalmaya başlayan THY’nin Boeing737-800 tipi Kastamonu uçağı, yanlışlıkla aynı doğrultuda piste sahip 8 kilometre mesafedeki Vaziani Hava Üssü’ne iniş gerçekleştirmişti. Askeri üs, geçen yıl ağustos ayında Gürcistan’a operasyon düzenleyen Rus kuvvetleri tarafından bombalanmış ancak pist bir kaç ay önce tekrar kullanılabilir duruma getirilmişti.



Yanlış piste iniş sonrasında konuyla ilgili olarak Gürcistan sivil havacılık otoritesi soruşturma başlatmış, yolcular Tiflis Novo Alexeyevka Havalimanı’na otobüsle ulaştırılmıştı. Daha sonra dönüş seferinin yolcuları THY tarafından gönderilen boş bir uçakla alınarak İstanbul’a getirilmişti.



Uçak geri getirildi



Askeri üsste uçakların yerde dönmesini sağlayacak ve push back olarak adlandırılan çekici aracın bulunmaması nedeniyle Kastamonu uçağı Tiflis Havalimanı’ndan getirilen araç gönderildi. Uçak bugün İstanbul’a boş olarak getirildi ve teknik kontrolden geçirildi.



Kaptan Pilot Mehmet Keskin, Hava Kuvvetleri’nden 1993’de emekli olduktan sonra THY’de göreve başladığı, 1997’de de Kaptan Pilot olduğu öğrenildi..

