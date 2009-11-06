Yanlış mağaraya sığınan direnişçileri ayı parçaladı

Keşmir’de yanlış mağaraya giren direnişçi grup üyelerini bir ayı parçaladı. Ayrılıkçı Hizbul Mücahid grubu üyeleri gizlenmek için yanlış mağarayı seçince olan oldu.



Keşmir’in Hindistan’ın kontrolündeki güney bölümünde yer alan ayı ininde kamp kuran ayrılıkçı örgüt üyelerinden ikisi, öfkeli siyah Himalaya ayısı tarafından pençelenerek öldürüldü; diğer ikisi yaralı olarak kurtuldu. Yaralı militanlar yakındaki bir köye ulaşmayı başardı ve kaçtı.



Ateş açamadan ölmüşler



İki adamın AK-47 makineli tüfekler taşımalarına rağmen ayıya karşı koyamamaları saldırının çok şiddetli olduğunu gösteriyor.



Bbc'den alınan habere göre, ölen direnişçilerin kimlikleri, Keyser olarak tanınan Muhammed Emin ve Seyfullah olarak bilinen Beşir Ahmet olarak açıklandı. Polis, 1989’dan beri Hindistan yönetimine karşı mücadelelerini sürdüren direnişçilerin başına ilk kez böyle bir yaralanmanın geldiğini söylüyor.



Vahşi doğa uzmanlarıysa ayı ve leopar gibi bölgedeki vahşi hayvan popülasyonunun silahlı çatışmalar yoğunlaştıkça arttığını belirtiyor.

