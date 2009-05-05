Yanlış karar çocukluğunu çaldı



ABD’de işlemediği bir cinayet yüzünden 13 yaşında hapse atılan Thaddeus Jimenez, 16 yıl sonra serbest kaldı. Gerçek katilin yakalanmasıyla 16 yıldan sora serbest kalan Jimenez, ABD’de geç de olsa masumiyeti ispat edilen en genç mahkum oldu. Jimenez bir yetişkin gibi yargılanmış ve 45 yıl hapse mahkum edilmişti. Jimenez, “bugün cezaevlerinde bir çok masum kadın, erkek ve çocuk var” dedi ve kendi başına gelenlerin başka mahkumların suçsuz yere hapsedilmesini engellemek için bir örnek oluşturmasını dilediğini kaydetti

