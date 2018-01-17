YANLIŞ İĞNE SONUCU ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN 7 YAŞINDAKİ HÜSEYİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)

Haber - Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Halkalı\'da, sinüzit teşhisi konulan 7 yaşındaki Hüseyin Alemdar Talan isimli çocuğun yapılan iğne sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu\'ndan çıkacak olan rapor sonucunda netlik kazanacak. Hüseyin Alemdar Talan bugün İstanbul\'da son yolculuğuna uğurlandı.

Görüntü Dökümü:

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Cenaze töreninden görüntüler

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-Cenazenin çıkışı

-Ailenin avukatı ile röportaj

-Anne ve babasından detaylar

-Çocuğun fotoğrafları

-Çocuğun videosu

-Hastaneden alınan rapor, belge ve reçetenin fotoğrafları

