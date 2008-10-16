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Sağlık

Yanlış diş ipi kullanımı diş etlerine zarar veriyor

Dişlerinizin aralarını temizlemek, diş fırçalarının ulaşamadığı yüzeylere ulaşmanızı sağlar.

16 Ekim 2008 03:00

Dişlerinizin aralarını temizlemek, diş fırçalarının ulaşamadığı yüzeylere ulaşmanızı sağlar. Diş aralarını temizlemek diş eti hastalıklarını, nefes kokusunu ve diş çürümelerini önlemede önemli bir rol oynar. Bu yüzden uzmanlar diş ipi kullanılmasını öneriyor.

Sağlıklı ve güzel dişler için

Sağlıkla parlayan bakımlı dişler

Diş ipi kullanımının ağız temizliğinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyen Sema Hastanesi Diş Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun, diş ipi kullanımının, diş fırçalamak kadar önemli olduğunu belirtti.

Peki diş ipi nasıl kullanılmalı?

• Yaklaşık 50 cm uzunluğunda diş ipini alarak her iki elinizin orta parmaklarına, aralarında 5 cm boşluk kalacak şekilde fazla sıkı olmayacak şekilde dolayın.

• Baş ve işaret parmaklarınızla diş ipini gerginleştirerek, yavaşça dişlerinizin arasına geçirin. Bu arada diş ipini koparmamaya ve diş etlerini zedelememeye dikkat edin.

• Diş ipini ‘C’ şeklinde eğerek dişlerinizi kavrayacak şekilde diş aralarında aşağıya ve yukarıya doğru yavaşça gezdirin; diş eti çizgisinin altını da temizleyin.

• Her bir dişe geçtiğinizde parmağınıza doladığınız diş ipinden yeni bir bölüm kullanın.

Yanlış diş ipi kullanımı diş etine zarar verebilir. Bu yüzden iş hekiminizden nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgi almanızda fayda var.

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