'Yanlış dağıtılan kitapçık mağdur etti' iddiası

T24 -





İddiaya göre, YGS sınav merkezlerinden Şehit Öğretmen Kubilay Lisesi'ndeki bir salonda, sınavın başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra salon başkanı, yanlış dağıttığını belirterek soru kitapçıklarını topladı.





Salon başkanı, bazı öğrencilerin itirazına rağmen soru kitapçıklarındaki cevapları silmelerine, zaman kaybı olmaması gerekçesiyle izin vermedi.





Bu salonda sınava giren 18 öğrenci arasında yer alan Gamze Demir (19), bu durumdan dolayı mağdur olduğunu belirterek, salon başkanı ve gözetmeni hakkındaki şikayet dilekçesini, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na iletilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti.





Demir, bu yıl ikinci kez sınava girmesi nedeniyle stres düzeyinin yüksek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:





''Sınavda 9-10 soru çözdükten sonra salon başkanı, yanlış dağıttığını söyleyerek soru kitapçıklarını toplamaya başladı. Ben en azından kitapçıklardaki cevaplarımızı silmemiz için zaman vermelerini istememe rağmen susmamı söyleyerek bunu kabul etmedi. Başkasının cevapladığı sorular benim önüme geldi, benim cevapladıklarım da başkalarının önüne... Hem cevap anahtarını sildiğim hem de sorulara tekrar baktığım için zaman kaybı yaşadım. Ayrıca sınava böyle başlamak moralimi çok bozdu, hatta sınavdan çıkmayı bile düşündüm ama telafisi olmadığı için yaşadıklarımı unutmaya çalışıp sınava konsantre olmaya çalıştım.''







Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanmayı hedeflediğini dile getiren Demir, sınavın sonucunu merakla beklediğini ifade etti.