Yanlış cenaze Bayburt'tan döndü!

T24 - Kaldırıldığı Erzurum Aziziye Hastanesi'nde hayatını kaybeden ve yakınlarına tabut için teslim edildiği sanılan 81 yaşındaki Halis Salur'un, teslim edilen tabutun içindeki ceset olmadığı, cenazenin defnedilmek üzere Bayburt'a getirilmesi üzerine yıkanmak için tabuttan çıkarılmasıyla fark edildi.





Erzurum Aziziye Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı hastalık sonucu hayatını kaybeden Halis Salur'un yakınları, morgdan alıp defnetmek için Bayburt'a götürdükleri cenazenin kendilerine ait olmadığını fark edince şaşkınlık yaşadı.





Bayburt'ta bir süre önce kaldırıldığı Erzurum Aziziye Hastanesi'nde tedavi gören Halis Salur, dün gece (16 Haziran 2010) 81 yaşında hayatını kaybetti.





Hastane morguna kaldırılan Salur'un cenazesi tabuta konularak sabah yakınlarına teslim edildi. Defnedilmek üzere Bayburt'a götürdükleri cenazeyi yıkamak için tabuttan çıkarmak isteyen Salur'un yakınları, cesedin Halis Salur'a ait olmadığını fark etti.





Zahit Mahallesi Muhtarı Mahmut Orun, ''İkindi namazının ardından defnetmek istediğimiz cenazeyi yıkamak için tabutu açtık. Salur'un oğulları cenazenin babalarına ait olmadığını fark ederek adeta şoke oldu, biz de büyük şaşkınlık yaşadık. Hastane yetkilileri ile yapılan görüşmelerde cenazelerin morgda karıştırıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine kimliğini bilmediğimiz cenazeyi hastaneye gönderdik. Halis Salur'un cenazesi de Bayburt'a gönderilmek üzere yola çıkarıldı'' dedi.





Orun, cenazenin, işlemler yetişmeyeceği için yarın Bayburt'taki aile mezarlığına defnedileceklerini kaydetti.