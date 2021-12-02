Yanlış bacağı ampute eden cerraha 2 bin 700 Euro ceza

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Avustralya'da mahkeme, 82 yaşındaki hastasının yanlış bacağını Ampute eden cerraha para cezası verdi.

43 yaşındaki cerrah, yanlış bacağı kesmesini "insani bir hata" olarak nitelendirdi, ancak Linz'de mahkeme kendisini "ağır ihmal"den suçlu bularak 2 bin 700 Euro para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, yanlış bacağı kesilen ve karar duruşmasından önce ölen 82 yaşındaki hastanın eşinde de 5 bin Euro tazminat ödenmesine karar verdi.

Olaydan sonra çalıştığı kliniği değiştiren cerrah, kontrol sürecinde yaşanan bir hata sonucunda yanlış bacağın Ampute edildiğini söyledi.