-YANLIŞ AYAKKABI SEÇİMİ SAKATLIĞA YOL AÇIYOR BURSA (A.A) - 26.07.2010 - Spor yaparken kas, kiriş, bağ, kemik ve kıkırdak yaralanmaları riskinin alt düzeye çekilebilmesi için doğru ayakkabı seçiminin önem taşıdığı bildirildi. Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Gür, spor yaparken ayakkabı ile zemin arasındaki etkileşimin, ayakta ve bacakta oluşacak yüklerin en önemli belirleyicilerinden olduğunu söyledi. Spor yapılan zeminde değişiklikler yapma şansı yoksa kişinin ayak yapısı, basış özellikleri ve zemine en uygun ayakkabı seçiminin, öncelikli yapılması gerekenler arasında yer aldığını belirten Gür, zemine uygun ideal spor ayakkabısı kullanımının da yaralanma oranlarının ciddi şekilde azaltılabileceğine dikkati çekti. Gür, firmalar tarafından her spor branşı için aktivitenin yapıldığı zemine uygun farklı ayakkabılar üretildiğine işaret ederek, bu ayakkabıların tabanında değişik bölgelerde yer alan ve ''air, gel'' gibi isimlerle anılan yastıkçıklarla, zeminden akseden titreşimin azaltıldığını, bu sayede kemik ve eklem kıkırdaklarına binen yüklerin azalmasının sağlandığını anlattı. Gür, şöyle devam etti: ''Yeni bir spor ayakkabısı almadan önce hangi spor branşını yapıyor olursanız olun, öncelikle eski ayakkabınızı kontrol edip ayak basış özellikleriniz hakkında fikir sahibi olun. Eski ayakkabınızı masanın üzerine koyup arkadan bakarak, ayakkabının içe veya dışa doğru bozulmalarını tespit edebilirsiniz. Eğer böyle bir sorun varsa ayağın içe ve dışa olan hareketlerini kontrol eden veya sınırlayan bir ayakkabıyı tercih etmeniz gerekir.''