Yanlış antibiyotik hastalandırıyor

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Murat Borlu, yanlış antibiyotik kullanımı nedeniyle dirençli hale gelen VR+ (Vankomisin Rezistans) bakterisinin insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Doç.Dr. Borlu, gereksiz yere kullanılan antibiyotiklerin insanları daha çok hasta ettiğini belirtti.



Doç.Dr. Murat Borlu, Türk toplumunun yüzde 20’sinin bağırsak mukozasında varolan VR+ bakterisinin yanlış antibiyotik kullanımına bağlı olarak daha dirençli hale geldiğini ve hastaların iyileşme sürecinin uzadığını söyledi. Antibiyotiklerin gerektiğinde ve doktor kontrolünde alınması gerektiğini ifade eden Doç.Dr. Borlu, “İnsan vücudunda hastalık yapan bakterilerin önce belirlenmesi ve bakteriye göre antibiyotik verilmesi gerekiyor. Oysa bizim gibi ülkelerde yanlış kullanılan antibiyotikler insan vücudundaki bakterilerin dirençli hale gelmesine neden oldu. Türkiye’de 5-10 yıl önce her çeşit antibiyotik ile iyileşen boğaz enfeksiyonu yanlış ilaç kullanımı nedeniyle daha dirençli hale gelmiştir” dedi.



Türkiye gibi çok antibiyotik tüketen toplumlar nedeniyle yeni antibiyotik üretme ihtiyacı ortaya çıktığını vurgulayan Doç.Dr. Borlu, şu bilgileri verdi:



“Mevcut antibiyotikler gereksiz yere kullanıldığı için bakteriler dirençli hale geldi. Gelişmiş ülkelerdeki insanlar ise çok ucuz bir antibiyotikle boğaz enfeksiyonundan kurtulabiliyor. Üretilen yeni antibiyotiklere verilen paralar nedeniyle ülke ekonomileri her yıl milyonlarca dolar zarara uğruyor.”



Türkiye’deki birçok hastanenin VR+ bakterisini taşıyan hastalar nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirten Doç.Dr. Borlu, “Bizim hastanelerimizin yoğun bakım ünitelerinde uluslararası izolasyon kurallarına dikkat ediyoruz. Buna rağmen VR+ bakterisini taşıyan hastalar nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz” diye konuştu.



(DHA)