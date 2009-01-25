Yanlış antibiyotik dirençli bakteri üretiyor

Uzmanlar yanlış antibiyotik kullanımı konusunda uyarılarını sürdürüyor.



Biyologlar Birliği Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sezer Toprak, kişilerin hastalık dönemlerinde genelde, doktorun reçete ettiği veya eş, dost tavsiyesiyle verilen antibiyotikleri kullanma alışkanlığının devam ettiğine dikkat çekerek, “Bu gün bizleri ciddi bir tehlike bekliyor. Pervasızca kullandığımız bu antibiyotikler sağlık yerine artık zarar veriyor” dedi.



Sezer Toprak yaptığı açıklamada, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde antibiyotiklerin yazılması ve kullanılmasının son derece kontrolsüz olması nedeniyle, birçok antibiyotiğe dirençli bakterilerin üremesine neden olunduğunu kaydederek “Özellikle sağlığımıza kavuşmak için gittiğimiz hastanelerde birçok antibiyotiğe dirençli bu bakteriler sağlığımızı tehdit etmektedir” dedi.



‘Nasıl bu hale geldik?’



“Nasıl bu hale geldik” diye soran Sezer Toprak, şu değerlendirmede bulundu:

“Gerekmediği halde antibiyotik kullanımı yüzünden antibiyotikler bakterilere etki ediyor ve virüs gibi farklı mikroplara da etkisiz kalıyor. Tedavide o bakteri için uygun antibiyotiğin kullanılmaması, seçilen doğru antibiyotiğin uygulanması gereken doz ve sürede kullanılmaması da ayrı bir faktör. Bakteri için etkili dar spektrumlu antibiyotik yerine "aman hemen tedavi etkisini göstersin bir aksilik olmasın" kaygısı ile daha geniş spektrumlu kuşkusuz daha pahalı olan antibiyotiğin kullanılması da yapılan ayrı bir yanlışlık.”



Antibiyotik son çare



Bugün dirençli bakteriler yüzünden, bebek ölümleri ve yoğun bakım hastalarının ölümlerinden bahsediliyorsa, bunun altında yatan en önemli sebeplerden birinin gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımı olduğunu vurgulayan Toprak, “Avrupa ülkeleri ve Amerika'da kontrolsüz antibiyotik kullanımını önlemek için ciddi tedbirler alındı.



Bu ülkelerde doktorlar her boğazı ağrıyana geniş spektrumlu bir antibiyotik yazıp göndermiyorlar. Daha önemlisi antibiyotikler son çare olarak kullanılmaktadır. Hastalar da eş, dost tavsiyesiyle antibiyotik alamıyor. Sağlıklı bir toplum için ve ülke ekonomimiz için antibiyotik kullanımına dikkat edelim” dedi.

