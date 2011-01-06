-YANKESİCİNİN ''KÖTÜ GÜNÜ'' GAZİANTEP (A.A) - 06.01.2011 - Gaziantep'te, minibüste çaldığı cep telefonunu kapatmayı unutunca, aranan telefonun çalması üzerine araçtaki polis tarafından yakalanan şüpheli, götürüldüğü nezarethanede de annesinin öldüğünü öğrendi. Değirmiçem Mahallesi'nde dolmuşa binen Genco Bayar (66), bir süre sonra cep telefonu ve 80 lira parasının çalındığını fark etti. Genco Bayar, şoföre cep telefonu ve parasının çalındığını belirtti ve dolmuşu durdurmasının istedi. Dolmuşu yolun kenarına park eden şoför, cep telefonundan Genco Bayar'ın cep telefonunun numarasını çevirdi. Zil sesinin çalması üzerine Genco Bayar'ın cep telefonunun Mustafa O'nun cebinde olduğu belirlendi. Mustafa O, dolmuşta bulunan bir polis memuru tarafından gözaltına alındı ve olay yerine gelen ekip tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Mustafa O, nezarethanede tutulduğu sırada durumunu sormaya gelen bir yakınından kanser hastası annesinin öldüğünü öğrendi. Büyük üzüntü yaşayan Mustafa O, nezarethanede sinir krizi geçirdi. Polislerin yardımcı olduğu Mustafa O, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mustafa O. hakkında, hırsızlık, yankesicilik, ruhsatsız tabanca bulundurmak, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan daha önce de 25 kez yasal işlem yapıldığı kaydedildi.