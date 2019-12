Yanına geldik diye mi yaygara yapıyorsun?

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde Çayırova Namet Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada İsveç'te dün kabul edilen 'Ermeni soykırımı' tasarısı hakkında sert eleştirilerde bulundu. Cuma Namazı çıkışı vatandaşlarla konuşan Başbakan Erdoğan'a, Gülnur Erengül isimli kadın evinin balkonundan " Gazi maaşıyla arsa aldım tapu istiyorum " diye bağırdı. Başbakan Erdoğan'ın yanında bulunan İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 'nu göstererek bu adama sorun diye işaret etti. Başbakan Erdoğan da kadına "yaygara yapıyorsunuz biz buraya yanınıza geldik diye mi böyle yapıyorsunuz. Aşağıya gel de sorununu burada anlat " diye çıkıştı.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:





İnsafsız ve izansız bir girişim



İsveç Parlamentosu’nun aldığı bu karara Türkiye-İsveç ilişkilerine gölge düşürmüştür.

Bundan 95 yıl önce olmuş ve tam olarak aydınlığa kavuşmamış tarihini ve tarihçilerin konusu olması gereken bir meselenin bir tehdit gibi Türkiye’nin karşısına çıkarılmasını insafsız ve izansız bir girişim olarak görüyorum.



Bu yaklaşım bilimden ve mantıktan uzak bir yaklaşımdır. Bu kararlar normalleştirmek için gayret sarf ettiğimiz Türkiye-Ermenistan ilişkilerini olumsuz etkileyecek kararlardır.

Türkiye bu girişimlere pabuç bırakmayacaktır. Tarihi tarihçilere bırakmayanlara, ayak oyunlarıyla Türkiye’yi rencide etmek isteyenlere prim vermeyeceğiz.



İsveç'e yapmayı planladığım geziyi iptal ettim.





IMF ile anlaşmadık ve işi bitirdik



'Şartlar uygun olursa IMF ile stand-by anlaşmasını yaparız' dedik. Ama şartlar uymazsa anlaşma yapmayacağımızı da söyledik.



2 senedir anlaşma olmadan süreci başarıyla yürüttük mü. Yürüttük. 2 yıl geçti. Anlaşamadık ve işi bitirdik. Siz yolunuza biz yolumuza dedik. Olay bu.



Türkiye özel sektörün dinamizmiyle güçlü bir ülke.



Mesele ne? Mesele şu: Güven. Türkiye artık güçlü bir ülke.



IMF ile her türlü şartı kabul ederek anlaşma imzalama dönemi sona erdi.





Yargı bağımsız ama tarafsız değil



7.5 yıl boyunca ne badireler atlattığımızı çok iyi biliyorsunuz. Çetelerle üzerimize geldiler. Hukuku zorlayarak üzerimize geldiler. Hiçbirine boyun eğmedik.



Şimdi de milletimize güç katacak reformlar için kollarımızı sıvadık.



AB ile katılım müzakereleri yürüten bir ülke hangi düzenlemelere ihtiyaç duyuyorsa biz onu yapıyoruz.



Hiç kimseyi hiçbir şeyi kuşatmamız söz konusu olamaz.



Sadece 72 milyon için çalışıyoruz.



Yargı ne diyor biz bağımsızlığımızı istiyoruz. Yargı bağımlı mı. Ben merak ediyorum nereye bağımlı acaba.



Ben bağımlı olduğu bir yer görmedim. Eğer yürütmeye bağımlı olduğunu düşünüyorsa çıksın ispat etsin.



Yargı bağımsız ama maalesef tarafsız değil. Sıkıntı burada.



Yargının hesap vereceği bir yer var mı? Yargı karar alırken millet adına der. Hangi millet adına.



Millet adına icraat yapan bizi biz. Çünkü biz millet adına icraat yaparız ve millete hesap veririz.



Biz millete asla saygısızlık yapamayız yoksa geldiğiniz gibi gidersiniz.





Depremzedelere yeni ev Ramazan Bayramı'na yetişecek



Dün deprem bölgesini dolaştım. Bu ne tevekküldür bu ne sabırdır. Bu millet övünülecek millettir.



Biz kendilerine telef olan küçükbaş hayvanların yerine hemen veriyoruz.

Ramazan Bayramı'na kadar da hem ev hem de evlerinin yanında hayvan barınaklarını hazır edeceğiz.





700 kişi çalışacak



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Namet'te 700 kişinin istihdam edilecek. 100 milyon liralık yatırımla 2 yılda hayata geçirilen Namet'in et entegre tesisi, Avrupa Birliği’nin hijyen standartlarına uygunluğuyla dikkat çekiyor.



Namet, 2009 yılında yüzde 10’un üzerinde büyüyerek 330 milyon lira ciroya ulaştı. Şirketin 2010 hedefi ise 500 milyon lira.



Hijyen açısından en ileri tekniklerin uygulandığı, 34 bin 600 metrekare kapalı alana kurulu, 700 kişinin istihdam edildiği tesisler, yılda 25 bin ton kemiksiz et işleme, 10 bin ton şarküteri, 3 bin ton donuk köfte ve burger, 5 bin ton ileri işlenmiş ürün üretme kapasitesine sahip.



Namet'in dana, hindi ve piliç etinden üretilmiş üç ayrı grupta 100'ü aşkın ürün çeşidi bulunuyor. Tesislerde işlenen etler, Namet'in Adapazarı'ndaki kendi çiftliğinden geliyor.





'Yaygara yapma, aşağıya gel'



Başbakan Erdoğan Cuma Namazı çıkışı cami yakınında bulunan vatandaşların alkışlarıyla karşılanan Başbakan Erdoğan, toplanan bir grup vatandaşın yanına giderek onlarla sohbet etti.



Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu vatandaşlar evlerinin balkonundan üst geçit isteriz" diye bağırdı Bu sırada Gülnur Erengül isimli kadın evinin balkonundan Başbakan Erdoğan' a " Gazi maaşıyla arsa aldım tapu istiyorum " diye bağırdı. Başbakan Erdoğan'ın yanında bulunan İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 'nu göstererek bu adama sorun diye işaret etti. Başbakan Erdoğan 'da kadına "yaygara yapıyorsunuz biz buraya yanınıza geldik diye mi böyle yapıyorsunuz. Aşağıya gel de sorununu burada anlat " diye çıkıştı. Daha sonra Başbakan yanına gelen Gülnur Erengül isimli kadınla uzun süre görüştü.



Başbakan daha sonra camiden ayrılırken Başbakanlık otobüsünde vatandaşlara seslendi "Belediye başkanıyla konuştum sorunlarınızı çözeceğiz" dedi.