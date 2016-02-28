“Yanıklara diş macunu ve yoğurt sürmeyin”

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Birol Civelek, bebeklerde görülen yanıklara müdahalede yoğurt diş macunu gibi ürünlerin kullanmaması gerektiğini söyledi ve ‘’Yanık oluştuğunda ilk yapılması gereken sakin olmak ve yanık bölgesinin acil olarak soğutulmasıdır. 10 dakika kadar yanık olan bölgeye su tutulması hem ağrıyı hem de yanığın derinleşmesini önleyecektir’’ dedi.

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Bayram Emir’e konuşan Civelek’in açıklamaları şöyle:

5 yaş altındaki çocuklarda en çok, sıcak içeceklerden dolayı oluşan yanıklar görülür. Erişkin biri için sıcak olarak değerlendirilmeyen bir içecek bebekler için deri yanığına sebep olabilir. Sıcak içecek ya da yiyeceklerden bebekler ve çocuklar uzak tutulmalıdır.

Bebeklerdeki yanıklar ihmal edildiğinde hayat boyu iz ve fonksiyon kaybıyla sonuçlanabilecek sonuçlar ortaya çıkabilir. Özellikle el, yüz, ayaklar ile genital bölge yanıkları hastaneye yatışı gerektirir. Bebeklerin vücut yüzeyleri küçük ancak orantısı erişkine göre farklıdır. Bu nedenle küçük alan gibi görülen bir yanık alanı bile hayati tehlike arz edebilir. Yanık üzerine diş macunu, yoğurt gibi uygulamaların özellikle bebeklerde ve çocuklarda uzak durulması gerekir. Zira geri dönülemez bir kötü iyileşme süreci başlayabilir. Yüzeysel yanıklarda bitkisel ya da başka materyallerin kullanılması enfeksiyona sebep olabileceği gibi yüzeysel bir yanığı da derin yanığa dönüştürebilir. Bu da doku kaybı ya da doku nakli gibi uzun süren tedavileri gerektirebilir.



“Yanık oluştuğunda hemen soğutun”



Yanık oluştuğunda ilk yapılması gereken sakin olmak ve yanık bölgesinin acil olarak soğutulmasıdır. 10 dakika kadar yanık olan bölgeye su tutulması hem ağrıyı hem de yanığın derinleşmesini önleyecektir. Eğer yanık bölgesinde sıkı bir giysi varsa bu hemen çıkartılmalıdır. Eğer yanık bölgesine yapışan bir kumaş varsa buna müdahale edilmemelidir. Yanık bölgesini mutfakta kullanılan streç filmle sarın. Yapışabilecek hiçbir şey kullanmayın. Bu işlemleri uyguladıktan sonra en yakın acil kliniğine mutlaka gitmek gerekir. Rekonstrüktif Cerrahinin yaygın olarak uğraştığı alanlardan birisi özellikle çocuk yaşlarda oluşmuş yanık sekelleri dediğimiz yapışıklıklar ve yanık izleridir.



Yanıkların önlenmesi için ne yapmalı?



• Ev içindeki ısıtıcıların ve radyatörlerin etrafına mutlaka bir bariyer konması gerekir.

• Bebeklerinizi mutfaktan mutlaka uzak tutun.

• Lambaları ve elektrik kablolarını görünmeyecek şekilde saklayın.

• Elektrikli battaniye vs gibi örtüleri çocuklarda kullanmayın.

• Lambaları devrilmeyecek şekilde sabitleyin.

• Banyo yaptırırken ilk önce soğuk su katıp sonra sıcak su ilave edin. Dirseğinizle önce siz su sıcaklığını test edin.

• Saç kurutucu ve benzer aletleri çocukların ulaşamayacağı yere koyun.

• Yemek yaparken tencere ve tava saplarını, çocukların ulaşamayacağı şekilde çevirin ve uzak tutun.

• Sıcak bir şey içerken çocuğunuzu kendinizden uzak tutun.

• Çocuğunuzun üzerinden elden ele içecek servis etmeyin. Bir damla sıcak bir içecek bile bebeğinizin derisini yakabilir. Unutmayın en önemli tedavi önlemektir."