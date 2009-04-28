Yanık vakalarına en çok çocuklarda rastlanıyor

Opr. Dr. Yeliz Kart, özellikle evlerde meydana gelen yanık vakalarında en fazla çocukların etkilendiğini belirterek anne ve babalara uyarılarda bulundu.



Yanık vakalarının mutlaka doktor kontrolünde yapılmasına dikkat çeken Dr. Kart, halka arasındaki bilinen bazı uygulamaların hastaya yarar yerine zarar verebileceğini söyledi. Yanık yüzeyini direkt buzla temas ettirerek soğutmanın yanlış olduğunu belirten Dr. Kart yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:



"Yanık yüzeyini direkt buzla temas ettirerek soğutmaya kalkışmayın. Yanık yüzeyini dezenfektanla temizlemeye çalışmayın (alkol, tentürdiyot, savlon). Yoğurt, yağ, sabun, diş macunu, yağlı kremler vb. yabancı maddeler sürmeyin. İçi sıvı dolu kabarcıkları patlatmayın. Eczane ve pansumancıya gitmeyin, yanıklarda önce doktora gidin. Yanık yüzeyine üflemeyin. Yanık yüzeyine çıplak el, parmak gibi mikropsuz olduğundan emin olmadığınız şeyleri temas ettirmeyin. Yanık yüzeylere yapışan kumaş gibi şeyleri kazıyıp kaldırmaya çalışmayın. Yanık tedavisini evde yapmaya kalkışmayın."



Evde alınacak önlemler ile çocukların yanıklardan korunabileceğini kaydeden Dr. Kart, "Kibrit, çakmak ve ateş yakma gereçlerini ortada bırakmayın. Özellikle çocuklardan uzak tutun. Devamlı sıcak suyunuz varsa derecesini genel olarak 50 dereceden yukarıya ayarlamayın. Isıtıcıların etrafına direkt teması engelleyen barikatlar koyun. Ütü gibi sıcak yüzeyi olan eşyaları çocukların erişemeyecekleri yerlerde tutunuz. Sıcak sıvıları çocuklardan uzak tutun. Bebeğe mama verirken yemeğin sıcaklığını, yıkarken de suyun sıcaklığını kontrol edin. Ocak üstündeki tava saplarını, çocukların erişemeyeceği şekilde yerleştirin. Sıcak tencere ve su kaplarını tezgâhların kenarına koymayın. Elektrik prizlerinin çocuk korumalı olması ve elektrikli aletlerin çocuklardan uzak tutulması. Evde daima dolu bir yangın söndürücü bulundurun. Tüm önlemlere rağmen evde yanık ile sonuçlanan bir kaza meydana geldiğinde yapılacak doğru müdahaleler ile birlikte yanan kişinin hemen en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılması gerekmektedir" diye konuştu.

