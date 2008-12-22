Yangınlarla ilgili 5 gözaltı

İstanbul'da camilerdeki yangın olaylarına karıştıklarından şüphelenilen 5 kişi gözaltına alındı



Kentte son zamanlarda camilerde çıkan yangınlara ilişkin çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy ve çevresinde operasyon düzenledi.



Operasyonda, olaylara karıştıklarından şüphelenilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgu ve işlemleri sürüyor.



İlk yangın 10 Aralık'ta çıkmıştı



Kartal Yakacık caddesinde bulunan Yunus Emre Camisi'nin imam odasında 8 Aralık 2008 tarihinde, Ümraniye Yukarı Dudullu mahallesi İnönü caddesi Kemerdere sokaktaki Hacı Mehmet Şahsuvaroğlu Camisi'nin imam odasında ise 10 Aralık 2008 günü yangın çıkmıştı.



İstanbul'un yeni ilçelerinden Sancaktepe'de ise 13 Aralık 2008'de, Eyüp Sultan mahallesi Camili sokaktaki Veysel Karani Camisi'nin girişindeki imam odasında, ayrıca aynı ilçedeki Yakacık caddesinde bulunan Hacı Akif Demirci Camisi'nin imam odasında yangın olayı meydana gelmişti.



Kadıköy İçerenköy İnönü Mahallesi Kayışdağı caddesindeki "Medine Mescidi"' adlı camide, aynı ilçede Dudullu-Bostancı yolundaki Küçükbakkalköy Merkez Camisi'nin girişindeki bölümde ve Pendik Orta mahalle 4. Yol bahar sokakta bulunan Ulu Camisi'nde de aynı akşam yangın çıkmıştı.



Maltepe Aydınevler mahallesi Poyraz sokakta Mavi Evler Camisi'nde imam odası olarak kullanılan bölümde 14 Aralık 2008'de çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülmüştü.



Küçükçamlıca Üçpınarlar caddesi Bodrumi Rumi sokak'aki Kotku Camisi'nin müezzin odasında 16 Aralık 2008 günü akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden kontrol altına alınmıştı.



Kadıköy Acıbadem Eminbey caddesi Gümeç sokakta bulunan Ahmet Süt Sitesi'ndeki aynı adı taşıyan camide de 17 Aralık 2008 günü yangın çıkmıştı.



Üsküdar Küçükçamlıca'daki Kotku Camisi'nin müezzin odasında 18 Aralık 2008'de çıkan yangın ise cemaat tarafından söndürülmüş, olayda maddi hasar meydana gelmişti.

