"Yangınlar genelde zarar eden fabrikalarda çıkıyorsa, bu incelenmeli"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, son günlerde artan fabrika yangınları hakkında soru önergesi verdi. Yangın çıkan fabrikaların incelenmesi gerektiğini söyleyen Tekin, "Yangınlar genelde zarar eden fabrikalarda çıkıyorsa, bunun mutlaka incelenmesi gerekiyor. Bu milli servetlerimizin bir daha yanmaması için hükümetin de önem alması lazım. Ayrıca buralarda çalışan işçiler de emeklerinin karşılığını alamıyor" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, son günlerde artan fabrika yangınlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı. Tekin, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, yangınların neden önlenemediğini sordu.

Soru önergesiyle ilgili açıklama yapan Gürsel Tekin, “Sadece İstanbul’da son 6 ay içerisinde 77 fabrika yandı. Dün bir tane daha eklendi. Türkiye geneline bakıyorsunuz, binin üzerinde fabrika yangınlarının olduğu görülüyor. Bunlar milli servettir. Yapmaya kalkışsanız, yıllarınızı alıyor. Binlerce, yüz binlerce işçi ve emekçinin orada alın teri ve emekleri var. Bu yangınları sadece böyle bir kritik, teknik meselelere bağlamak çok izah edilecek biri durum değil. Bunun mutlaka araştırılması lazım” dedi.

"En çok yangın sembol olan sitelerde"



Türkiye'de en çok fabrika yangının, 2001 krizi sırasında dönemin başbakanı Bülent Ecevit'e yazar kasa fırlatan esnaf Ahmet Çakmak'ın da çalıştığı Ankara Siteler'de çıktığını söyleyen Tekin, şöyle konuştu:



"Siteler esnafını yakından takip eden bir siyasetçiyim. Ankara milletvekili değilim, ama 20 kez Siteler esnafına gittim. Ne oluyor, ne bitiyor. 2001 yılında Siteler'de bir tek kapalı yer yoktu. Ama şu anda yarısı kapalı. Birçok yangının da orada çıktığını fark ettim. 2017 yılında iktidarı uyardık. 'Bakın çok ciddi sorun var. Bu sorunlara müdahale edin. Müdahale etmezseniz itfaiyeye ihtiyaç duyar hale gelirsiniz' dedik. Şu anda geldiğimiz durum, çok vahim bir durum. Sadece dün 5 mobilya fabrikası yandı. Konya'dan, Ankara'ya, İstanbul'dan İnegöl'e kadar. Bütün bu fabrikalar, milli servet. Buralarda çalışan milyonlarca kardeşimizin bütün sosyal hakları heba ediliyor. Bir sonuç alamıyorlar. Teknik olarak çıkan yangınlara bir şey diyemeyiz, Allah'tan gelen meseleye buna itirazımız yok. Ama genelde zarar eden fabrikalarda bu sorunlar çıkıyorsa, bunun mutlaka incelenmesi gerekiyor. Bu milli servetlerimizin bir daha yanmaması için hükümetin de önlem alması gerekiyor. Bu kadar fabrika yangınını sadece teknik sorunlara bağlamanın doğru olmadığını düşünüyorum."

“Sadece dün 5 mobilya fabrikası yandı” diyen Tekin, şunları söyledi:

“Buralarda çalışan milyonlarca kardeşimizin bütün sosyal hakları heba ediliyor. Bir sonuç alamıyorlar. Teknik olarak çıkan yangınlara bir şey diyemeyiz, Allah’tan gelen meseleye buna itirazımız yok. Ama genelde zarar eden fabrikalarda bu sorunlar çıkıyorsa, bunun mutlaka incelenmesi gerekiyor. Hükümetin önlem alması gerekiyor. Bu kadar fabrika yangınını sadece teknik sorunlara bağlamanın doğru olmadığını düşünüyorum.”

Yangın çıkan fabrikalarda çalışanların da mağdur olduğunu kaydeden Gürsel Tekin, “Hiç kimse oradaki haklarını alamadı, çünkü fabrika yandı. Fabrika zaten zarar ediyor. Borç batağında olan yerler var. Milyonlarca emekçi çaresizlik içerisinde. Hiçbiri alınterini alamadığını gözlemledik. Umut ediyorum, iktidar bir an önce bunun nedenlerini ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşır” dedi. (DHA)