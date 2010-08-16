-YANGINI TAKVİM YAPRAKLARI BAŞLATMIŞ MARMARİS (A.A) - 16.08.2010 - Muğla'nın Marmaris Kaymakamı Serdar Polat, ilçedeki orman yangınına rüzgarın etkisiyle uçan takvim yapraklarının neden olduğunu bildirdi. Çıldır Mahallesi Höyük Tepesi'ndeki ormanlık alanda çıkan, 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangının ardından polis ekiplerinin başlattığı inceleme sonunda Ş.E. (50) gözaltına alındı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu gözaltına alınan zanlının suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. Marmaris Kaymakamı Serdar Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözaltına alınan kadının sevk edildiği savcılıkça ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını söyledi. Kadının soruşturma tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilebileceğini kaydeden Kaymakam Polat, ''Gözaltına alınan kadın, üzerinde dini bilgiler, ayetler ve hadisler bulunan takvim yapraklarını ayak altında dolaşmasın diye çöpe atmayarak biriktirmiş. Daha sonra söz konusu bölgedeki moloz yığınlarının olduğu yerde yakmış. Rüzgarın etkisiyle uçan takvim yaprakları yangının başlamasına neden olmuş'' dedi. Ekiplerin soğutma çalışmalarını tamamladığı, yanan alanın temizlenerek yeniden ağaçlandırılacağı bildirildi.