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Yangından sonra kaybolan 5 kişilik aileyi arama çalışmaları sürüyor

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım'da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi'ni arama çalışmaları sürüyor

25 Aralık 2017 19:59

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım\'da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi\'ni arama çalışmaları sürüyor. Komandolar, kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı dağlık ve ormanlık bölgede, bir iz bulmak için çaba sarf ediyor.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu timleri, 27 gündür kayıp 5 kişilik Çataloğlu Ailesi\'ni bulmak için Bürme köyü Kuzören Mahallesi çevresindeki 30 kilometrelik bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı dağlık ve ormanlık bölgedeki timlerin, aileye ait bir ize henüz rastlamadığı bildirildi. Yetkililer, çalışmaların kayıp aile bulununcaya kadar devam edeceğini belirtti.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Bürme köyü Kuzören Mahallesi\'nde 29 Kasım günü çıkan yangında, Çataloğlu Ailesi\'ne ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu\'na yangından sonra ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda bir çocuğa ait yanmış ceset bulundu. 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çataoğlu Ailesi\'ne ait 4 büyükbaş hayvanın ağıllarında bulunduğu Erhan K. ve kardeşi Ersan K., 13 Aralık\'ta tutuklandı. 3 gün sonra da Erhan K.\'nin kayınpederi Ali Ş., 19 Aralık günü de henüz adları Cumhuriyet Savcılığı tarafından açıklanmayan 2 kişi daha tutuklandı.

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