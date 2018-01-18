Yangından kurtulan kedisiyle teselli bulan yaşlı adama ziyaretçi akını (3)

VALİ BARUŞ, YAPIMI SÜREN YENİ EVİ İNCELEDİ

Bolu Valisi Aydın Baruş, Ali Meşe\'nin Mudurnu Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından yapımına önceden başlanan; ancak tamamlanamadığı için oturamadığı evini ziyaret etti. Vali Baruş\'a Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin, AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız ve Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl de eşlik etti. Baruş, yapımı devam eden evin önünde açıklamalarda bulunarak, \"Ali amcanın ne kadar metanet sahibi bir insan olduğuna şahit oldum; çünkü kendisine sıkıntısı olup olmadığını sorduğumda, olmadığını söyledi. Ben tesadüfen elinin yandığını gördüm; fakat olayın üzerinden bir gün geçmesine rağmen herhangi bir şikayet dile getirmemiş. Ben de kendisini hastaneye götürdüm. Orada tedavi görüyor. Nefes darlığı problemi de varmış. Onun için de tedavi görüyor. Şu anda, orada istirahat ediyor. Daha sonra Bolu merkezde bulunan kızı ve oğlunun birlikte kaldığı eve gidecek\" dedi.

Evdeki çalışmaları incelediğini belirten Vali Baruş, \"Evleri yanmadan önce evlerinin durumu elverişsiz olduğu için Mudurnu Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından kendisi için burada bir ev inşa edilmiş. Yardımsever vatandaşların da katkısıyla yapılmış. Ev tam anlamıyla hazır olmadığı için Ali amcayı burada barındırmıyoruz. Süratle eksiklikler tamamlanıyor. Mesele takip ediliyor. Bütün kurum ve kuruluşlarımız, meseleye duyarlı bir şekilde yaklaştı. Ev elverişli hale gelince Ali amca buraya yerleşecek\" diye konuştu.

Çok sevdiği kedisinin hastaneye, Ali Meşe\'nin yanına gönderildiğini de söyleyen Bolu Valisi Baruş, daha sonra oğul Mustafa Meşe\'yi makam aracıyla Bolu\'ya götürdü.



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