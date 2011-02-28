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YANGINDA 1 KADIN ÖLDÜ, 6 KÖPEK TELEF OLDU İSTANBUL (A.A)

28 Şubat 2011 11:48

-YANGINDA 1 KADIN ÖLDÜ, 6 KÖPEK TELEF OLDU İSTANBUL (A.A) - 28.02.2011 - Bakırköy'de hayvan barınağı yanındaki barakada çıkan yangında bir kadın yanarak hayatını kaybederken, 6 köpek telef oldu. Kartaltepe Mahallesi'ndeki Bakırköy Belediyesine ait hayvan barınağının önündeki boş alanda bulunan barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından barakadan 55 yaşlarındaki Cemile Ülker'in cesedi çıkarıldı. Yanarak öldüğü belirlenen Ülker'in yanında bulunan 6 köpeğin de yanarak telef olduğu anlaşıldı. Ülker'in cesedi, morga kaldırıldı. Hayvan barınağında işçi olarak çalışan Hasbi Çuval, Cemile Ülker'in, hayvan barınağının yanına baraka yaparak burada sokak köpekleriyle gönüllü olarak ilgilendiği bilgisini verdi. Çuval, ''Belediye yetkilileri kendisini birçok kez huzur evine yerleştirerek, köpeklerine barınakta bakmayı teklif etti. Fakat köpeklerden ayrılmak istemediği için kabul etmedi. Köpeklerin aşısını bile kendisi yaptırırdı. Köpeklerden başka kimsesi yoktu'' dedi.  Bu arada yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma sürüyor. -BEYOĞLU'NDA YANGIN Beyoğlu'nda üç katlı ahşap bir binada yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa Bedrettin Mahallesi Tarihi Sokak'ta 3 katlı ahşap binada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Roman vatandaşların yaşadığı binada çıkan yangına, bina sakinlerinin haber vermesi sonucu olay yerine gelen Beyoğlu, Fatih ve Şişli itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlere köpük sıkarak müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını bir süre sonra kontrol altına aldı.  Ahşap binanın büyük çapta maddi hasar gördüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının, binada kullanılan elektrik sobasının kısa devre yapması sonucu çıktığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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