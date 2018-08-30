Yangında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı



Murat DELİKLİTAŞ/Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Mecidiyeköy\'de, 5 katlı binada elektrik panosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Köpeğini de yanına alarak kendi imkanlarıyla dışarı çıkan bir kadının, evde mahsur kalan kedisi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Büyükdere Caddesi Emekli Subay Evleri 5\'inci Blok\'ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın girişindeki elektrik panosu henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle oluşan yoğun duman binayı sardı.

Binanın giriş ve bodrum katında oturanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, üst kattakiler mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla mahsur kalanları kurtardı.

KÖPEĞİNİ KURTARDI KEDİSİ İÇERİDE KALDI

Binanın bodrum katında köpeği ve kedisiyle birlikte yaşayan ve isminin Elif olduğu öğrenilen kadın, patlamanın ardından köpeğini ve kedisini alarak dışarı çıkmak istedi. Evin içinde tüm aramalarına rağmen kedisini bulamayan kadın, köpeğiyle birlikte dışarı çıktı.

İtfaiye ekipleri, apartmandaki dumanı tahliye ettikten sonra, Elif adlı kadının dairesine girerek kediyi aramaya başladı. Kısa süre sonra kediyi saklandığı yerden çıkaran bir itfaiye eri, sahibine teslim etti.

(fotoğraflı)