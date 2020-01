Yangında eşini kaybeden kendisi ve iki kızı da yaralanan koca o anları anlattı

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Tonya ilçesinde, 3 gün önce çıkan ve tek katlı evi kül olan yangında eşi 24 yaşındaki Canan Kurt’u kaybeden, kızı 4 yaşındaki Hazal Su ve 2 yaşındaki Ecrin Ada ile birlikte yaralı kurtulan Uğur Kurt, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Eşini kurtarmak için girdiği evde tavanın çöktüğünü anlatan Uğur Kurt, “Eşim ‘İmdat’ diye bağırdı ama ne yaptıysam alamadım” diyerek acısını dile getirdi.

Olay, cumartesi gecesi saat 01.00 sıralarında Tonya\'ya bağlı Yenimahalle Velialtı Sokağı\'nda meydana geldi. Uğur Kurt\'un tek katlı evinde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Evde yükselen alevleri fark eden Uğur Kurt, çocuklarını pencereden çıkararak kurtardı. Eşini kurtarmak için yeniden eve girmek isteyen Uğur Kurt alevler her tarafı sarınca başarılı olamadı. Kısa sürede büyüyen yangında ev küle dönerken, Canan Kurt yaşamını yitirdi. Olayda vücudunda yanıklar oluşan Uğur Kurt ile çocukları Hazal Su ile Ecrin Ada yaralandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde tedavileri tamamlanan baba ve kızı Ecrin Ada taburcu edildi, Hazal Su’nun tedavisi ise sürüyor.

EŞİM ‘İMDAT’ DİYE BAĞIRIYORDU

Annesinin evine yerleşen Uğur Kurt, o gece yaşananları anlattı. Misafirlikten döndükten sonra yattıklarını sırada evde bir ateş gördüğünü anlatan Kurt, \"Hemen eşime seslenerek, ‘Biz daha yeni geldik bu tarafa, bu ateş nedir?’ diye sordum. Odanın kapısını bir açtım. Her taraf alev.Tavan zaten plastik, yere akmaya başladı. Kapıyı açtığım zaman her taraf ateşti. Kapı kilitliydi. İlk önce gittim, kapıyı açtım. Çocuğumun birini çıkardım. İkinci kez ev yanarken içeriye daldım. Eşimi düşündüm. Ama giremedim, tavan üstüme çöktü. Geri çıkmak zorunda kaldım. Camda olduklarını biliyordum. Eşim camdan ‘İmdat’ diye bağırıyordu. Ama Camdan ne yaptım, ne ettiysem dışarı alamadım. Camı kırdı, parmaklığı bir türlü kıramadım. Ayaklarım zaten parçalandı. Üstüme ziftler döküldü. Ateşin içine girdim, çocuğu en sonunda kurtardım. Ama eşimi kurtaramadım” diyerek çok üzgün olduğunu söyledi.

Yangında gelinini kaybeden Nebahat Kurt da “Gelinim gençliğine doyamadan gitti” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET ETTİ

Tonya Kaymakam Vekili Mesut Yakuta ile Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Kurt ailesini ziyaret etti. Kaymakam Vekili Yakuta, yaşanan acı olay karşısında devletin yaraları sarmak için elinden geleni yapacağını belirterek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel de “Giden mal yerine gelir, ama can gelmez. Devletimiz, kaymakamlığımız ve belediyemiz mağdurların yanında olacaktır” dedi.

FOTOĞRAFLI