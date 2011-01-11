-YANGINDA 40 GÜVERCİN TELEF OLDU İSTANBUL (A.A) - 11.01.2011 - Zeytinburnu'nda bir lastik deposunda çıkan yangında, yaklaşık 40 güvercin telef oldu. Yedikule'de bir karbüratör tamircisi ile kaporta tamirhanesinin arasında bulunan otomobil lastiklerinin depolandığı yerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kaporta tamirhanesinin sahibi, dükkandaki 2 otomobili dışarıya çıkarırken, çevredekiler de durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yangının diğer binalara sirayet etme olasılığı bulunduğunu ve yardım gerektiğini bildirmeleri üzerine yangına müdahale etmek için bölgeye Bakırköy, Beyoğlu, Bayrampaşa, Şişli, Zetinburnu, Eminönü ve Balat ekipleri de yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda çevredeki binaları sıçraması engellenen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında lastik deposunun arka tarafında bulunan kümesteki yaklaşık 40 güvercin telef olurken, 3 binada da maddi hasar oluştu. -BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ BİR FABRİKA KULLANILAMAZ HALE GELDİ Yakuplu'daki Bakır ve Pirinç Sanayicileri Sanayi Sitesi Orkide Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı 500 metrekarelik plastik askı imalatı yapılan fabrikada ise sabaha karşı yangın çıktı. Yangına ilk olarak fabrika çalışanları müdahale etti. Söndürülemeyen yangın için itfaiyeye haber verildi. Beylikdüzü ve Avcılar itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almakta zorlanınca, diğer ilçelerden takviye istendi. Bunun üzerine olay yerine Büyükçekmece, Çatalca, Bağcılar, Fatih, Şişli, Seyrantepe, Sultangazi, Bakırköy ve Kocasinan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin su ve köpük kullanarak müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, 28 kişinin çalıştığı fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürdürülüyor. -YAŞLI BİR ÇİFTİN KALDIĞI GECEKONDU YANDI Bu arada, Zeytunburnu'nda Yeşiltepe Mahallesi 74. Sokak'ta bulunan bir gecekondu da bilinmeyen bir nedendenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, evde kalan yaşlı çifti dışarıya çıkartarak, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına, Zeytinburnu ve Bakırköy itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Ali ve Hanife Köse isimli yaşlı çiftin kaldığı gecekondu tamamen yandı. Bu arada, yaşlı kadın yangın sonrası gözyaşlarına tutamadı. Polis ve itfaiye ekiplerinin, yangının çıkış nedenini belirleme çalışmaları devam ediyor.