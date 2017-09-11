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Yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde bir binanın çatı katında onarım yapıldığı sırada yangın çıktı

11 Eylül 2017 19:05

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde bir binanın çatı katında onarım yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan bir itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Osman Yılmaz Mahallesi 625 Sokak\'ta meydana geldi. 4 katlı Fatih Apartmanı\'nın çatısında onarım çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle çatı katını sardı. Yangını görenler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa süre içerisinde  gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiyeci ambulansla Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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