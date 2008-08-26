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Çevre

'Yangına inat, ormanı yaşat'

Ünlü gösteri topluluğu Anadolu Ateşi, "Ormanı Yaşat" kampanyası için özel bir gösteri düzenliyor.

26 Ağustos 2008 03:00

CNN TÜRK’ün Çevre ve Orman Bakanlığı ve Anadolu Ateşi’yle birlikte Antalya’da yanan ormanlarımızın yerine yeni fidanlar dikilmesi için başlattığı “Ormanı Yaşat” kampanyasına Anadolu Ateşi özel bir gösteriyle destek veriyor. Şirin Payzın’la Ormanı Yaşat Özel Yayını saat 19.00’da Antalya Gloria Aspendos Arena’dan yapılacak.

Özel yayına; Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve Antalyalı iş adamları konuk olacak.

Yayında, Antalyalı işadamları kampanyaya neden sahip çıktıklarını anlatıp ne kadar bağış toplandığı konuşulurken yanan ormanlar için Antalya Gloria Aspendos Arena’dan yardım çağrısında bulunulacak.

CNN TÜRK, 26 Ağustos Salı günkü tüm gelirin Ormanı Yaşat kampanyasına aktarılacağı Anadolu Ateşi’nin gösterisinin birinci perdesini canlı olarak saat 21.15’te ekrana taşıyacak.




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