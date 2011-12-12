'Yangın Var'da sıcaklık var

Çağnur Öztürk - T24



Cumartesi günü vizyondaki filmlerden Yangın Var’a gittim. İnsanın içine sıcaklık veren filmleri seviyorum bu film de öyle, samimi. Karadenizli Çayırbağı beldesine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bir itfaiye aracı hediye ediyor. Karadenizli itfaiyeci Koşman, itfaiye arabasını teslim almak için Diyarbakır’a gidiyor. Dönüşte ise yanına katılan Asya ile bir yolculuğa başlıyorlar.Filmin yönetmeni Murat Saraçoğlu, O.Çocukları, Deli Deli Olma ve 72. Koğuş filmlerinin yönetmeni. Açıkçası bu üç film arasından en iyisi diyebileceğim Deli Deli Olma.Yangın Var ise tarz olarak ona en yakın filmi.Yangın Var için yönetmenin en iyi filmi diyebilirim kesinlikle.Senaryo ise yazar Koray Çalışkan ve Murat Gatgi’ye ait. Bir üçüncü sayfa haberinden yola çıkmışlar. Senaryo için çok emek harcandığı haberlerinin okudum ama bu o kadar belli olmuyor benim açımdan, film belli yerlerde tıkanıyor, bütününde ise derdini tam anlatamıyor. Nasıl desem fazla temkinli bir senaryo.Ancak Gökhan Atılmış’ın müthiş görüntü yönetimi, Murat Saraçoğlu’nun diğer filmlerine fark atan rejisi ve çok çok başarılı castıyla bunları görmezden gelebiliyorsunuz.Veee gelelim filmin başarılı castına, filmde televizyon ekranlarında da yer alan birçok oyuncu bulunuyor.Başrolde itfaiyeci Koşman Kör’ü canlandıran Osman Sonant bir harika, film için 30 kilo almış ve sonrasında vermiş. Karşımızda adını artık sıkça duyacağımız, duymamız gereken bir karakter oyuncusu var. Onu zaten müthiş deneysel dizi Leyla İle Mecnun’dan tanıyorsunuz.Yol arkadaşı Asya’yı ise güzel Nesrin Cavadzade canlandırıyor. Filmde ayakları yere sağlam basan güçlü bir Doğulu kadın portresi çiziyor. Onu ilk kez Ferdi Tayfur ile oynadığı Yersiz Yurtsuz dizisinde izlemiştim ve çok sevmiştim, başarılı olacağı çok belliydi.Hele ki Cemal Şan’ın yönettiği Dilber’in Sekiz Günü’nde daha çok sevmiştim. Hem televizyonda hem sinemada varım diyordu.En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldığı Güzel Günler Göreceğiz filmini de izlemeli. Şu anda ise ATV’de yayınlanan Al Yazmalım’da Ayça’yı oynuyor. Nesrin Cavadzade hem masum hem femme-fatale denebilecek rollerin hakkını verebiliyor yani tek tip oyuncu değil.Filmde baştan sona sinemamızın kült aşk filmi Selvi Boylum Al Yazmalım’a ait çok metafor var. Koşman filmin hayranı, telefon melodisi Cahit Berkay’ın o müthiş bestesiyle çalıyor örneğin, bir de yanına Asya’yı alan Koşman kendini tam İlyas gibi hissedip kendi filminin içine giriyor adeta. Yavuz Bingöl, belediye başkanı rolünde…Şerif Sezer Koşman’ın annesi, Erkan Can ise imam. A’dan Z’ye hepsi harika.Özetle sevdim ya ben bu filmi, insan sevdiğinin kusurlarını görmezmiş.Artık filmlerde aradığım en önemli özellik bu; İçinize böyle bir sıcaklık, samimiyet almak isterseniz hemen gidin.