Yangın uçaklarını Savunma Sanayii Başkanlığı kiralayacak

Yaz aylarındaki orman yangınlarında yetersiz kaldığı için tartışma konusu olan söndürme uçakları ve helikopterleri için yeni ihaleye çıkıldı. Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlediği ihaleyi bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) yapacak.

Cumhuriyet'in haberine göre, SSB, geçen yıl üç olan uçak sayısını 20’ye yükseltti. Ancak “Türk Hava Kurumu’nun (THK) envanterindeki uçaklarını devre dışı bıraktığı” gerekçesiyle eleştirilen “en az 5 tonluk su tankı şartı” ihale şartnamesindeki yerini korudu. Geçen ay Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından uçabilir duruma getirileceği açıklanan THK uçakları, bu şart nedeniyle yine ihaleye giremeyecek.

Öte yandan amfibik uçaklar için asgari kapasite, önceki yıllarda olduğu gibi yine 5 ton olarak belirlendi.