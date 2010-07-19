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YANGIN TREN SEFERLERİNİ AKSATTI ANKARA (A.A)

19 Temmuz 2010 02:40

-YANGIN TREN SEFERLERİNİ AKSATTI ANKARA (A.A) - 18.07.2010 - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir sunta fabrikasında dün çıkan yangın nedeniyle tren seferlerinin aksadığı bildirildi. TCDD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yangının Gebze-Tuzla arasındaki demiryolu hattına yakın olması ve alevlerin tren yoluna kadar ilerlemesi dolayısıyla, emniyet açısından Gebze-Haydarpaşa arasındaki tren seferleri yapılamıyor. Yangının çıktığı ilk anda yolda kalan trenlerdeki yolcuların mağdur olmaması için öncelikle belediyelerden temin edilen otobüslerle yolcuların aktarıldığı bildirilen açıklamada, daha sonra gereken tedbirler alınarak Eskişehir-Haydarpaşa-Eskişehir arasındaki ana hat tren yolcularının Eskişehir'den otobüslerle aktarılmaya devam edildiği belirtildi.  Açıklamada ayrıca Haydarpaşa-Tuzla arasında banliyö trenlerinin çalıştığı, Haydarpaşa-Adapazarı arasında çalışan bölgesel tren seferlerinin ise iptal edildiği, yangının kontrol altına alınmasını müteakip tren seferlerinin normale döneceği kaydedildi.

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