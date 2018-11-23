"Yangın etrafımı sardı, sizi seviyorum ve kendinize iyi bakın"

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5 tane çocuğu olan bir anne, California'daki orman yangınından kurtulamayacağını düşündü ve veda etmek için en büyük iki kızını aradı. Telefon konuşmasında kızlarına yangının artık etrafını sardığını, kurtulamayacağını ve kızlarına kardeşlerine iyi bakmalarını söyleyen anneye, arama kurtarma çalışması yapan ekiplerinin çalıştığı hastaneye ulaşmasıyla kurtarıldı.

Los Angeles Times'ın haberine göre California'nın Paradise kentindeki bir hastanede hemşire olan Tamara Ferguson yangın binanın etrafını iyice sarınca öleceğini düşünüp en büyük iki kızına telefona açtı. Annenin telefonda " Yangın etrafımı sardı. Sizi seviyorum. Brayden, Allyson ve Brooklyn'e iyi bakın. Onları çok sevdiğimi söyleyin" demesinin üzerine çocukları annelerini kurtulacağına ikna etmeye çalıştı. Ferguson ikna olmayarak "Hayır, anlamıyorsunuz kurtulamayacağım. Olabildiğim kadar iyi bir anne olmaya çalıştım. Özür dilerim, hatalarım için özür dilerim" dedi ve telefonu ağlayarak kapattı.

Hastane içinde orada kurtarma çalışması yaparken mahsur kalmış itfaiye ekipleri de bulunuyordu. İtfaiye ekiplerinin çabaları sayesinde hastanede bulunanlar binanın dışına çıkabildi. Bundan kısa sonra arama kurtarma çalışmaları yapan yerel kolluk kuveti ekipleri mahsur kalanlara ulaştı.

Hastane'den kurtulan hemşire anne, tekrar göremeyeceğini düşündüğü çocuklarına kavuşunca çok duygusal anlar yaşadı.