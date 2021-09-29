Yangın, deprem gibi afetlere hazır olmayan 169 yurdun sözleşmesi uzatıldı

Sayıştay Başkanlığı'nın geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın faaliyetlerini incelediği raporunda, bakanlığın deprem, yangın gibi afetlere uygun olmayan binaları yurt olarak kiraladığı belirtildi. Bakanlık, Sayıştay'a verdiği cevapta ise "Zorunda kaldık" oldu.

Halk Tv'nin haberine göre Sayıştay Başkanlığı'nın 2020 yılı için hazırladığı Denetim Raporu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'na dair çarpıcı bulgular bulunurken bunların en başında deprem, yangın vb. afetlere uygun olmayan binaların yurt olarak kiralanması geliyor.

Raporda denetçilerin yaptığı incelemeler doğrultusunda "Bakanlık tarafından geçmiş yıllarda kiralanan konut veya işyeri niteliğindeki bazı binaların, öğrenci yurdu olarak kullanımı uygun olmadığı halde, kira sözleşmelerinin feshedilmediği ve bazı sözleşmelerin süresinin uzatıldığı görülmüştür" denilirken uygun olmadığı kısmı detaylı şekilde açıklanıyor.

Deprem, yangın gibi afete hazır olmayan 169 yurt var

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sayıştay'a verdiği cevapta son 5 yıl içerisinde yangın, deprem gibi afetlere hazır olmayan 169 yurdun sözleşmesinin uzatıldığını belirtirken bu yurtların kullanılmamasının öğrencileri zor durumda bırakacağını söyledi.

Depreme dayanıksız binalara yeni sözleşme

Yani Sayıştay incelemesinde, bakanlığın, yurt olması uygun olmayan yerleri yurt olarak kiraladığı, uyarıya rağmen sözleşmelerin feshedilmediği aksine sözleşmelerin uzatıldığı anlaşılıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında "Barınamıyoruz" diyerek yurt kapasitelerinin yetersizliğine ve ev kiralarının pahalılığına tepki gösteren öğrencileri konuşurken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Yurt sorunu yok. Otel konforunda yurtlar yaptık" açıklaması yapmıştı.

Fakat bakanlık, Sayıştay Başkanlığı'na verdiği yanıtta "2013 yılında acil yurt ihtiyacının giderilmesi hedefinden kaynaklanan süreç içerisinde yurt olarak inşa edilmemiş, yapı sınıfı ve fiziki durumu yurt niteliği taşımayan binaların öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere kiralanmak durumunda kalındığı" belirtiyor.