Yangın çıktı, G.Saray maçı yarıda kaldı!

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) Orduspor ile Galatasaray Odeabank arasında oynanan karşılaşma, salonda çıkan yangın nedeniyle yarıda kaldı.

Ordu Vali Kemal Yazıcıoğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşmada 3'üncü periyot oynandığı sırada, salonun spot lambalarından birinden duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden maçın hakemleri, karşılaşmaya ara verdi.



Spot lambasından çıkan yangının büyümesi üzerine her iki takım oyuncuları ve antrenörleri soyunma odasına giderken, taraftarlar ise emniyet güçleri tarafından salon dışına çıkarıldı.



Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.



Yangın nedeniyle yarıda kalan karşılaşmaya bir süre sonra devam edilmesi bekleniyor. (AA)