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YANGIN ÇIKAN YATTAKİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ MUĞLA (A.A)

31 Temmuz 2010 16:53

-YANGIN ÇIKAN YATTAKİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ MUĞLA (A.A) - 31.07.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir motor yatta çıkan yangına müdahale amacıyla bölgeye çok sayıda yangın söndürme işçisi gönderildi. Alınan bilgiye göre, Fethiye'nin Turunçpınarı Koyu mevkisinde demirli bulunan ''Geylin'' adlı motor yatta çıkan yangına müdahale amacıyla çok sayıda yangın söndürme işçisinin bölgeye gönderildi. Motor yat güvenlik amacıyla bulunduğu yerden 3 mil açığa çekilirken, yangın söndürme işçilerinin de karadan yangına müdahale amacıyla teknelerle motor yatı takip ettikleri görüldü. Motor yatta çıkan yangında kurtarılan mürettebat ve yolcuların isimleri ise şöyle: ''Kaptan Süleyman Korucu, mürettebat Hakan Murat, yolcular Dündar, Özlem, Meltem, Yeşim Öz, Seren, Ceylin, Fatma, Gizem ve Ramazan Taş''

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