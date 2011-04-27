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YANGIN 2 KARDEŞİ CANINDAN ETTİ GAZİANTEP (A.A)

27 Nisan 2011 20:13

-YANGIN 2 KARDEŞİ CANINDAN ETTİ GAZİANTEP (A.A) - 27.04.2011 - Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 4 ve 5 yaşlarındaki iki kardeş hayatını kaybetti, 2 yaşındaki diğer kardeş ise ağır yaralandı. Umut Mahallesi 90 Nolu Sokak'ta anne Kudret Dal, çocukları Ayşe (5) Cennet (4), ve 2 yaşındaki Emine'ye evde bırakıp, kapı komşusuna misafirliğe gitti.  Anne Dal'ın evden ayrılmasının ardından henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri, oturma odasında buldukları 3 kardeşi de dışarı çıkardı.  Sağlık ekipleri, 4 yaşındaki Cennet'in boğularak, 5 yaşındaki Ayşe'nin ise yanarak öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan 2 yaşındaki Emine ise özel bir tıp merkezine kaldırıldı.  Bu arada yanarak yaşamını yitiren Ayşe Dal'ın fiziksel engelli olduğu bildirildi. Yangının çocukların çakmakla oynarken 2 yaşındaki Emine Dal'ın beşiğinin tutuşması sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, baba Yusuf Dal'ın inşaatlarda kalıpçı olarak çalıştığı öğrenildi.

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