-YANGIN 2 KARDEŞİ CANINDAN ETTİ GAZİANTEP (A.A) - 27.04.2011 - Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 4 ve 5 yaşlarındaki iki kardeş hayatını kaybetti, 2 yaşındaki diğer kardeş ise ağır yaralandı. Umut Mahallesi 90 Nolu Sokak'ta anne Kudret Dal, çocukları Ayşe (5) Cennet (4), ve 2 yaşındaki Emine'ye evde bırakıp, kapı komşusuna misafirliğe gitti. Anne Dal'ın evden ayrılmasının ardından henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri, oturma odasında buldukları 3 kardeşi de dışarı çıkardı. Sağlık ekipleri, 4 yaşındaki Cennet'in boğularak, 5 yaşındaki Ayşe'nin ise yanarak öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan 2 yaşındaki Emine ise özel bir tıp merkezine kaldırıldı. Bu arada yanarak yaşamını yitiren Ayşe Dal'ın fiziksel engelli olduğu bildirildi. Yangının çocukların çakmakla oynarken 2 yaşındaki Emine Dal'ın beşiğinin tutuşması sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, baba Yusuf Dal'ın inşaatlarda kalıpçı olarak çalıştığı öğrenildi.