'Yandaş medyada Gülen sansürü'

T24- TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in hafta başında yaptığı bir konuşmada Fethullah Gülen’den bahsettiği bir sözü Başbakan Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen gazetelerde sansürlendi.

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Yılmaz, bugünkü yazısının “Yandaş medyada Hocaefendi sansürü” başlıklı bir bölümünü TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner bir sözüne ayırdı. Yılmaz’ın yazısı şöyle:

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner , geçen gün yaptığı bir konuşmada “Pensilvanyalardan terör yorumu bekleyenler”den de söz etti.

Siyasi literatürümüzde “Pensilvanya” demek artık “Fethullah Gülen” anlamına geliyor, bunu biliyorsunuz.

Dikkatimi çeken şey, Boyner’in konuşmasın bu bölümünün “yandaş medyada” uğradığı sansür oldu.

Fethullah Hocacıların resmi yayın organı Zaman, Boyner’in konuşmasına yer vermedi.

Star gazetesi de devam sayfalarındaki haberden bu bölümü çıkarmıştı.

Taraf, ekonomi sayfasında Boyner’in konuşmasına yer vermiş ama Pensilvanya bölümünü çıkarmıştı.

Sabah, haberi devam sayfasında iki sütun olarak vermiş ama o da Pensilvanya bölümünü sansürlemişti. Yeni Şafak da aynı şekilde vermeyi tercih etmişti. (Bu iki gazete giderek birbirine benzemeye başladı.)

Yandaş medyada konuşmanın bu bölümünü sansürlemeyen bir tek Vakit Gazetesi vardı, kim bilir belki de Mavi Marmara açıklamasından beri Hoca’ya kızıyorlardır.

Belli ki Fethullah Gülen, yandaş medyada özel bir dikkatle izleniyor.

Daha önce onu “korumak” için kendi sözlerini bile sansürlemişlerdi, şimdi başkalarının sözlerine de sansür uygulanıyor, haberler kırpılıyor.