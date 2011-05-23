-YANARDAĞIN KÜLLERİ GRÖNLAND'DA UÇUŞU ENGELLEDİ REYKJAVIK/KOPENHAG/OSLO (A.A) - 23.05.2011 - İzlanda'da faaliyete geçen Grimsvötn yanardağının kül püskürtmeye devam etmesi, Grönland'da bir uçuşu engelledi. Danimarka toprağı Grönland'dan Kopenhag'a gidecek uçağın seferi motorlarda kül tehlikesi yüzünden iptal edildi. Norveçli, İzlandalı, Danimarkalı ve İngiliz uzmanlar, yanardağın kül püskürtme gücünün hafiflediğini ancak küllerin adanın büyük bir bölümüne yayıldığını belirtti, Norveçli volkanbilim uzmanı Einar Kjartansson, Grimsvötn faaliyetinin bir ya da iki hafta sürebileceğini belirtti. Kül bulutlarının ulaşması durumunda Avrupa'da uçuşların iptal edileceği bildirilirken, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Nisan 2010'da tüm Avrupa hava sahasını engelleyebilen İzlanda'nın Eyyafyallayökül yanardağının boyutunda bir engellemenin olmayacağını sandığını bildirdi. Norveç ile Kuzey Kutbu Arktika bölgesi arasında yer alan Svalbard Yarımadası (Spitzberg) arasındaki uçuşlar askıya alındı, iki uçak seferi iptal edildi. Grönland hava sahası Atlas Okyanusu üzerinden Avrupa-Rusya ve Uzakdoğu'ya uçuşlarda önemli.