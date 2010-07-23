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Dünya

Yanardağ patlaması ısınmayı azalttı

İzlanda’da patlayan Eyjafjallajökull Yanardağı’nın yaydığı demir yoğunluklu kül bulutlarının küresel ısınmayı yavaşlatmış olabileceği belirtild

23 Temmuz 2010 03:00

T24- İzlanda’da geçtiğimiz aylarda patlayan Eyjafjallajökull Yanardağı’nın yaydığı demir yoğunluklu kül bulutlarının küresel ısınmayı yavaşlatmış olabileceği belirtildi.


Uluslararası bilim adamları volkanik patlamanın külleri üzerinde yaptıkları araştırmada, küllerin içinde fazlaca demir olduğunu tespit etti.


İngiltere Southampton Üniversitesi yetkililerinden Eric Achterberg volkanik patlamanın meydana getirdiği demirin normalden çok daha fazla olduğunu belirtti.


Demirin fazlalaşması sayesinde okyanusta oluşan mikroskobik bitkilerin (fitoplankton) emeceği karbondioksitin artacağını ve döngünün küresel ısınmaya karşı iyi bir silah olabileceğini söyledi.

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