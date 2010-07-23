Yanardağ patlaması ısınmayı azalttı

T24- İzlanda’da geçtiğimiz aylarda patlayan Eyjafjallajökull Yanardağı’nın yaydığı demir yoğunluklu kül bulutlarının küresel ısınmayı yavaşlatmış olabileceği belirtildi.



Uluslararası bilim adamları volkanik patlamanın külleri üzerinde yaptıkları araştırmada, küllerin içinde fazlaca demir olduğunu tespit etti.



İngiltere Southampton Üniversitesi yetkililerinden Eric Achterberg volkanik patlamanın meydana getirdiği demirin normalden çok daha fazla olduğunu belirtti.



Demirin fazlalaşması sayesinde okyanusta oluşan mikroskobik bitkilerin (fitoplankton) emeceği karbondioksitin artacağını ve döngünün küresel ısınmaya karşı iyi bir silah olabileceğini söyledi.