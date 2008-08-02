Yanardağ Keki

Çocuğunuza süt ile beraber yedirebileceğiniz leziz bir kek tarifi arıyorsanız tarifimize göz atmanızı öneriyoruz.



Hazırlama süresi: 15 dakika



6 kişilik



Gerekli malzemeler



4 yumurta

2 su bardağı tozşeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı fındık yağı

1 paket vanilya

1 kabartma tozu

3.5 su bardağı un

200 gr çilek

1 çorba kaşığı tozşeker

1 çorba kaşığı hindistancevizi

1 çorba kaşığı bal

50 gr kuvertür çikolata

Tuz

Pudraşeker



Hazırlanışı



Yumurta, şeker ve tuzu mikserle çırpıp süt ve fındık yağını ilave edin. Kakao, vanilya, un ve kabartma tozunu ekleyip çırpın. Hamuru, yağlanmış ortası delik kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Çilekleri elma dilimi şeklinde dilimleyin.Şeker, hindistancevizi ve bal ile harmanlayın. Keki soğumaya bırakın. Çikolatayı benmari usulü eritip kekin üzerine gezdirerek dökün. Çilekleri kekin orta boşluğuna doldurun. Pudraşeker serpip servis yapın.



(Lezzet)