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Sağlık

Yanardağ Keki

Çocuğunuza süt ile beraber yedirebileceğiniz leziz bir kek tarifi arıyorsanız tarifimize göz atmanızı öneriyoruz.

02 Ağustos 2008 03:00

Çocuğunuza süt ile beraber yedirebileceğiniz leziz bir kek tarifi arıyorsanız tarifimize göz atmanızı öneriyoruz.

Hazırlama süresi: 15 dakika

6 kişilik

Gerekli malzemeler

4 yumurta 
2 su bardağı tozşeker
1 su bardağı süt 
1 su bardağı fındık yağı
1 paket vanilya 
1 kabartma tozu 
3.5 su bardağı un
200 gr çilek
1 çorba kaşığı tozşeker
1 çorba kaşığı hindistancevizi
1 çorba kaşığı bal
50 gr kuvertür çikolata 
Tuz 
Pudraşeker

Hazırlanışı

Yumurta, şeker ve tuzu mikserle çırpıp süt ve fındık yağını ilave edin. Kakao, vanilya, un ve kabartma tozunu ekleyip çırpın. Hamuru, yağlanmış ortası delik kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Çilekleri elma dilimi şeklinde dilimleyin.Şeker, hindistancevizi ve bal ile harmanlayın. Keki soğumaya bırakın. Çikolatayı benmari usulü eritip kekin üzerine gezdirerek dökün. Çilekleri kekin orta boşluğuna doldurun. Pudraşeker serpip servis yapın.

(Lezzet)

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