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Çevre

Yanardağ faaliyete geçti

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 145 kilometre kuzeybatısındaki bir yanardağ faaliyete geçti.

02 Şubat 2009 02:00

Japonya'da başkent Tokyo'nun yaklaşık 145 kilometre kuzeybatısındaki bir yanardağ faaliyete geçti.

Japonya meteoroloji ajansı, başkent Tokyo'nun yaklaşık 145 kilometre kuzeybatısındaki Asama Dağı'nın sabaha karşı faaliyete geçtiğini ve yanardağdan püsküren küllerin etraf bölgelerin üzerine yağdığını bildirdi. Ajans, olayda can ya da mal kaybı olmadığını duyurdu.

Yanardağın bin metre uzağında volkanik taş parçaları bulunurken, püsküren küllerin Tokyo'nun yakın çevresine de yağdığı belirtildi.

Asama Dağı'nda en son, Eylül 2004'te büyük bir patlama olmuştu. Japonya'da 108 aktif yanardağ bulunuyor.

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