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 Yanan uçağın pilotu o anları anlattı: Durduramadık uçağı, lastik patladı

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA)  ATATÜRK  Havalimanı'nda yanan jetin pilotu Muzaffer Kütük, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

22 Eylül 2017 16:42

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA)  ATATÜRK  Havalimanı\'nda yanan jetin pilotu Muzaffer Kütük, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından  ailesi ve yakınları ile birlikte dışarı çıkan Kütük, \"Durduramadık uçağı. Şükür herkes kurtuldu. Lastik patladı. Hepimiz iyiyiz\" dedi. Bir muhabirin \'O an ne hissettiniz\' sorusuna Muzaffer Kütük, \"Uçağı kurtarmaktan, yolcuları kurtarmaktan başka bir şey hissetmedik\" diye cevap verdi. Öte yandan aynı kazada yaralanan 2. Pilot Mehmet Metin Turan\'ın tedavisi sürerken, hostes Duygu Doğançay\'ın ise sabah saatlerinde taburcu edildiği öğrenildi. 

(FOTOĞRAF)

 

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