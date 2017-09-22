 YANAN UÇAĞIN PİLOTU O ANLARI ANLATTI 

\" Durduramadık uçağı, lastik patladı\"

\"Yolcuları kurtarmaktan başka bir şey hissetmedik\"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda yanan jetin pilotu Muzaffer Kütük, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından ailesi ve yakınları ile birlikte dışarı çıkan Kütük, \"Durduramadık uçağı. Şükür herkes kurtuldu. Lastik patladı. Hepimiz iyiyiz\" dedi. Bir muhabirin \'O an ne hissettiniz\' sorusuna Muzaffer Kütük, \"Uçağı kurtarmaktan, yolcuları kurtarmaktan başka bir şey hissetmedik\" diye cevap verdi. Öte yandan aynı kazada yaralanan 2. Pilot Mehmet Metin Turan\'ın tedavisi sürerken, hostes Duygu Doğançay\'ın ise sabah saatlerinde taburcu edildiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Kütük\'ün kapıdan çıkışı

-Yakınları

-Konuşması

-Arabaya binmesi

-Arabada soruları yanıtlaması

-Aracın ayrılması

-Genel ve detaylar

22.09.2017 - 13.31 Haber Kodu : 170922089_