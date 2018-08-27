Yanan otomobilin sahibinden 'kundaklama' iddiası

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, sitenin bahçesinde park halindeki otomobil, alev alev yandı. Dilek S.\'nin otomobilinin kundaklandığını iddia etmesi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Dilek S., dün gece, 35 DRY 27 plakalı aracını Yeni Mahalle Akpınar Caddesi üzerinde bulunan sitenin bahçesine park edip evine girdi. Saat 04.00 sıralarında aracın motor kısmından yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içinde araçtan alevler yükseldi. Yangını gören site sakinleri, durumu İnegöl İtfaiyesi ve emniyete bildirdi. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri, yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Otomobil sahibi Dilek S. ise aracının hasımları tarafından kundaklandığını iddia etti. Emniyet ekipleri, kundaklama şüphesi nedeniyle araştırma başlattı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.



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